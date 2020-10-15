Физики упаковали свет и перенесли его на некоторое расстояние

Немецким физикам из Университета Йоханнеса Гутенберга удалось провести опыт, который ранее считался невозможным.

Они смогли отделить пучок света от основного потока излучения и переместить его на некоторое расстояние.

Свет, с которым производили манипуляции учёные, не был изменён и не подвергался внешнему влиянию.

Учёные упаковали свет в условный контейнер.

"Этот "чемодан" был образован облаком атомов рубидия-87, охлажденных почти до абсолютного нуля", — пояснил профессор Патрик Виндпассинджер.

"Чемодан" перенесли на некоторое расстояние, свет затем распаковали. Оказалось, что он сохранил свой вид.

Данное открытие позволит в будущем разработать новые поколения квантовых вычислительных устройств.