Немецким физикам из Университета Йоханнеса Гутенберга удалось провести опыт, который ранее считался невозможным.
Они смогли отделить пучок света от основного потока излучения и переместить его на некоторое расстояние.
Свет, с которым производили манипуляции учёные, не был изменён и не подвергался внешнему влиянию.
Учёные упаковали свет в условный контейнер.
"Этот "чемодан" был образован облаком атомов рубидия-87, охлажденных почти до абсолютного нуля", — пояснил профессор Патрик Виндпассинджер.
"Чемодан" перенесли на некоторое расстояние, свет затем распаковали. Оказалось, что он сохранил свой вид.
Данное открытие позволит в будущем разработать новые поколения квантовых вычислительных устройств.
"Ранее считалось, что свет практически невозможно уловить и изолировать, но мы доказали, что это реально. Кроме того, нам удалось установить, что свет оказывал определённое воздействие на когерентность хранилища, в котором он был изолирован. Безусловно, мы продолжим опыты в этом направлении", — добавил Виндпассинджер, отметив, что квантовые вычисления получат мощный импульс для развития благодаря новому открытию.
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