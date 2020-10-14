Эксперты перечислили внешние признаки высокого интеллекта

Учёные из Пристонского университета совместно с коллегами из Университета Брауна (США) пришли к выводу, что по некоторым внешним признакам можно определить уровень интеллекта человека.

Так, по словам специалистам, у обладателей высокого интеллекта обычно длинные ноги. Учёные пока не могут объяснить, чем именно объясняется данная корреляция. Они предполагают, что дело не только в генах, но и в более качественном питании, которое влияет на физическое и умственное развитие.

У левшей в среднем лучше развиты когнитивные способности. Учёные уверены, что данное преимущество объясняется тем, что леворукие люди более активно используют оба полушария головного мозга.

Еще одна корреляция — связь между интеллектом и размером головы в младенчестве. Новорождённые дети с большой головой чаще обладают высоким интеллектом.

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