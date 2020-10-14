Исследователи выяснили, какими будут люди через тысячу лет

Последнее время процесс эволюции идёт более быстрыми темпами. Австралийские учёные из Университета Аделаиды и Университета Флиндерса предполагают, что в будущем люди будут выглядеть не так, как сейчас.

Специалисты провели исследование и описали, каким будет человек через тысячу лет.

С каждым годом улучшается качество медицины и питания, поэтому в будущем люди будут более худыми и высокими. Эксперты считают, что их рост может достигать двух метров. Под воздействием сильного солнечного облучения кожа человека будет более морщинистой. Кроме того, его глаза станут намного больше. Такое изменение связано с тем, что в будущем люди будут выражать свои эмоции только через глаза.

Что касается умственного развития, то по прогнозам учёных, мозг человека будет уменьшаться. Людям не нужно будет ничего запоминать, так как большая часть информации будет храниться не в голове, а на внешних источниках.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что люди постепенно превращаются в биороботов.