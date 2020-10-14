В Томске разработали технологию получения дешёвого водородного топлива

Специалисты Томского политехнического университета разработали технологию создания кубического карбида вольфрама высокой чистоты. Благодаря данному материалу можно сделать процесс производства водородного топлива более бюджетным. Им можно заменить дорогие платиновые катализаторы для его изготовления.

Но получить кубический карбид вольфрама тоже непросто. Над решение этой задачи работали учёные нескольких стран мира.

Для синтеза материала необходима температура около 3000°С и высокая скорость охлаждения. Учёным под руководством профессора ТПУ Александра Сивкова удалось получить кубический карбид вольфрама высокой чистоты (до 95 %) с помощью коаксиального магнитоплазменного ускорителя.

"Такие структуры успешно применяются в реакции получения водорода из воды посредством электрокатализа. Это позволит минимизировать использование редких и дорогостоящих благородных металлов платиновой группы", — пояснил доцент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Иван Шаненков.

В перспективе учёные собираются научиться управлять характеристиками материала, чтобы ещё больше повысить каталитическую активность материала и отказаться от использования дорогостоящих благородных металлов.

﻿﻿﻿﻿