Инженеры усовершенствуют систему навигации роботов

В процессе передвижения роботы анализируют предполагаемые действия других людей и объектов. Но они учитывают только наиболее вероятный вариант поведения. Это не позволяет роботу безопасно двигаться в пространстве. Примером тому является случай, который произошёл в 2018 году, когда автопилот Uber насмерть сбил человека.

Учёные из Стэнфордского университета совместно с коллегами из исследовательского института Toyota разработали новую систему искусственного интеллекта, которая позволит сделать перемещения робота безопасными.

Благодаря новой технологии робот анализирует все возможные сценарии движения объектов. При этом анализ и расчёты делаются буквально за доли секунды.