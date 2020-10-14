В процессе передвижения роботы анализируют предполагаемые действия других людей и объектов. Но они учитывают только наиболее вероятный вариант поведения. Это не позволяет роботу безопасно двигаться в пространстве. Примером тому является случай, который произошёл в 2018 году, когда автопилот Uber насмерть сбил человека.
Учёные из Стэнфордского университета совместно с коллегами из исследовательского института Toyota разработали новую систему искусственного интеллекта, которая позволит сделать перемещения робота безопасными.
Благодаря новой технологии робот анализирует все возможные сценарии движения объектов. При этом анализ и расчёты делаются буквально за доли секунды.
"Существующие методы перемещения самоуправляемых автомобилей и роботов между людьми страдают от двух важных упрощений. Во-первых, они делают упрощенные предположения о будущих движениях людей. Во-вторых, они не рассматривают компромисс между риском столкновения и прогрессом для робота.
Наш метод использует богатую стохастическую модель движения человека, то есть анализирует данные о реальном движении человека. Мы также хотим, чтобы роботы определяли модель поведения конкретного человека", — отметили авторы исследования.
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