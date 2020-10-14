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Астрономы выяснили, как на Плутоне образуются снежные шапки

Специалисты NASA выяснили, по каким причинам на горах Плутона образуются ледяные шапки. Эту особенность учёные впервые заметили в 2015 году.

Астрономы выяснили, как на Плутоне образуются снежные шапки

На снимках, сделанных аппаратом миссии New Horizons, который заснял горы Пигафетта, видно, что пики покрыты снегом, как на Земле.

На нашей планете ледники образуются из-за понижения температуры на большой высоте.

Ледники Плутона образуются именно на вершинах гор, а не по всей их поверхности. По мнению исследователей, это связано с парами метана.

Специалисты разработали компьютерную модель "погоды" на Плутоне.

"С её помощью удалось определить, что на высоте 4 км возрастает концентрация метана. Ночью температура понижается до 40-42 кельвинов (примерно — 230 градусов Цельсия), поэтому появляется метановый лёд", — пояснили эксперты.

В некоторых районах метан скапливается в огромном количестве. Таким образом образуются постоянные ледники. Эксперты предположили, что локальные скопления метана связаны с восходящими ветровыми потоками, но эту версию ещё нужно будет доказать.

 

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