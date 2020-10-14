Астрономы выяснили, как на Плутоне образуются снежные шапки

Специалисты NASA выяснили, по каким причинам на горах Плутона образуются ледяные шапки. Эту особенность учёные впервые заметили в 2015 году.

На снимках, сделанных аппаратом миссии New Horizons, который заснял горы Пигафетта, видно, что пики покрыты снегом, как на Земле.

На нашей планете ледники образуются из-за понижения температуры на большой высоте.

Ледники Плутона образуются именно на вершинах гор, а не по всей их поверхности. По мнению исследователей, это связано с парами метана.

Специалисты разработали компьютерную модель "погоды" на Плутоне.

"С её помощью удалось определить, что на высоте 4 км возрастает концентрация метана. Ночью температура понижается до 40-42 кельвинов (примерно — 230 градусов Цельсия), поэтому появляется метановый лёд", — пояснили эксперты.

В некоторых районах метан скапливается в огромном количестве. Таким образом образуются постоянные ледники. Эксперты предположили, что локальные скопления метана связаны с восходящими ветровыми потоками, но эту версию ещё нужно будет доказать.