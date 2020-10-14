Полярная экспедиция подтвердила вымирание Северного Ледовитого океана

Международная группа учёных завершила арктическую экспедицию, которая длилась 389 дней. Специалисты собрали ценные данные о последствиях глобального потепления в регионе.

"Мы были свидетелями того, как умирает Северный Ледовитый океан. Мы видели этот процесс прямо за нашими окнами или когда шли по хрупкому льду", — отметил руководитель миссии Маркус Рекс.

Большая часть морского льда в океане растаяла.

Учёные заметили тонкий лёд только на самом севере. Высок риск того, что через несколько десятков лет Арктика летом полностью освободится ото льда.

Участники миссии под названием MOSAIC также взяли пробы воды из-подо льда во время полярной ночи, чтобы исследовать растительный планктон и бактерии. Учёные надеются, что полученная информация позволит лучше изучить Арктику и климатическую систему.

В будущем специалисты планируют разработать модель, которая будет предсказывать волны тепла, сильные дожди или штормы через 20, 50 или 100 лет.