"Роскосмос" потратит более 4 млрд рублей на разработку космического ядерного буксира для полётов к планетам Солнечной системы. О том, какие задачи позволит решить данная разработка, в интервью "Правде.Ру" рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Заявление о желании что-то сделать и потратить деньги у нас звучат довольно часто. Ещё в 2008 году был начат проект по разработке этого ядерного буксира, но пока ничего не сделано. На реализацию того проекта тоже были выделены деньги, а теперь новый хотят запустить и на него нужно ещё 4 млрд.

Конечно, данное направление нужно развивать. Для того чтобы летать к дальним планетам, таким как Плутон, Юпитер, Сатурн, Марс и Луна, нужен ядерный реактор с электрореактивными двигателями. Направление верное, но часто "Роскосмос" выбивает деньги и не создаёт то, что нужно.

Они заявляют, что его эксплуатация запланирована на 2030 год. К тому времени уже все забудут, кто и зачем решил реализовать этот проект.

Ядерный буксир — мощная вещь

Жидкостные ракетные двигатели имеют определённую скорость истечения.

Скорости истечения — это показ эффективности двигателя и его возможностей по движению. Если мы переходим на электроракетные двигатели, мы теряем тягу, то есть нужно долго разгоняться, но зато резко выигрываем в массе. За счёт времени выигрываем возможности, массу и так далее.

Проблема в том, что электроракетные двигатели требуют много энергии, если не ставить ядерный реактор, то они зависят от Солнца. То есть близко к Солнцу энергию можно получить за счёт солнечных батарей, а как только мы приближаемся к Юпитеру и дальше, Солнце уже превращается просто в одну из звёзд на небе, поэтому нужен ядерный реактор.

Это идея прорабатывалась ещё в 60-е годы. Теоретически это должно быть эффективно. Нужно сделать реактор и электроракетный двигатель. Такой ракетный двигатель у нас есть. Их делает "Факел" в Калининграде. А вот реактор, который можно применять в космосе, пока ещё никто не изобрёл, ни в России, ни за рубежом", — пояснил собеседник "Правды.Ру".