Нейробиологи выяснили, как комары ощущают вкус крови

Известно, что кровь человека — излюбленное лакомство самок комаров. Кроме того, они являются переносчиками заболеваний, ежегодно уносящих 500 тысяч человеческих жизней.

Учёные не уверены, как комары могут чувствовать сложный вкус крови и как они узнают, что это именно то, чем можно полакомиться. Даже сладкий нектар комары не качают так активно, как кровь человека.

"Когда самка комара протыкает кожу, она сосет так сильно, что капилляры иногда разрушаются. Это поведение, которое она специально резервирует для крови", — сообщил нейробиолог из Университета Рокфеллера Лесли Воссхолл.

Специалистам удалось выяснить, что собой представляет этот мощный насос для крови. Нейробиологи описали уникальную группу нейронов в шприцевидном стилете самок комара, которые, похоже, не заботятся о простых вкусах, таких как сладкий или солёный. Они активируются только при условии, что одновременно присутствуют сахар, соль и другие компоненты крови.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные из США создали новое эффективное средство от комаров.