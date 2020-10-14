Астрономы зарегистрировали сигналы от тёмной материи

Специалисты, работающие на современном технологичном детекторе тёмной материи XENON, утверждают, что им удалось зарегистрировать сигналы, которые, возможно, были поданы этой загадочной субстанцией. Результаты исследования опубликованы в издании Physical Review Letters.

По мнению физиков, в процессе наблюдения за ядерными распадами в специально оборудованной камере с ксеноном можно заметить массивные частицы слабого взаимодействия.

В связи с этим для детектора XENON разработали элемент XENON1T, который представляет собой резервуар с жидким ксеноном весом 200 кг.

Согласно теории, частица тёмной материи, которая ударит по атомам в резервуаре, высвобождает фотоны и электроны, которые можно зафиксировать в виде вспышек света. Эти сигналы и были зарегистрированы 16 июня 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в поисках тёмной материи астрономы обнаружили аксионы.