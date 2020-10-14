Специалисты, работающие на современном технологичном детекторе тёмной материи XENON, утверждают, что им удалось зарегистрировать сигналы, которые, возможно, были поданы этой загадочной субстанцией. Результаты исследования опубликованы в издании Physical Review Letters.
По мнению физиков, в процессе наблюдения за ядерными распадами в специально оборудованной камере с ксеноном можно заметить массивные частицы слабого взаимодействия.
В связи с этим для детектора XENON разработали элемент XENON1T, который представляет собой резервуар с жидким ксеноном весом 200 кг.
Согласно теории, частица тёмной материи, которая ударит по атомам в резервуаре, высвобождает фотоны и электроны, которые можно зафиксировать в виде вспышек света. Эти сигналы и были зарегистрированы 16 июня 2020 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в поисках тёмной материи астрономы обнаружили аксионы.
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