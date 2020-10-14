Эксперты опровергли внешнее сходство у давно живущих вместе пар

Учёные Мичиганского университета чуть более 30 лет назад выдвинули гипотезу о том, что за годы совместной жизни супруги становятся похожи друг на друга внешне.

Но их коллеги из Стэндфордского университета опровергли это предположение. Они заявили о том, что люди изначально склонны выбирать похожего на себя партнёра.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что противоположности всё-таки не притягиваются, так как люди ищут партнёра с теми же чертами характера и внешними данными, что и они сами", — говорится в их докладе, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Эксперты изучили фотографии семейных пар, которые прожили вместе более 25 лет, и пришли к выводу, что внешнее сходство достигается за счёт "повторной эмпатической мимикрии".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самодостаточные женщины не рвутся замуж.

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