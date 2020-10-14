ЕКА: растёт угроза от взрывоопасного космического мусора

Несмотря на усилия по борьбе с проблемой космического мусора на орбите вокруг нашей планеты, со временем эта проблема становится все более серьезной и имеет взрывоопасные последствия.

Таков вывод Европейского космического агентства, согласно опубликованному организацией докладу.

В документе говорится, что космический мусор накапливался еще со времен запуска Спутника-1 в октябре 1957 года и полета "Аполлона-11" на Луну в июле 1969 года:

"Ракетные ускорители, несуществующие спутники и разнообразные космические шрапнели теперь значительно превосходят по численности действующие корабли на орбите. С каждым новым запуском спутника и полетом на МКС риск столкновения возрастает, поскольку объекты разрушают друг друга, производя еще больше мусора".

Ранее были опасения, что два старых спутника могут столкнуться, а Международная космическая станция была вынуждена совершать аварийные маневры, чтобы избежать столкновения трижды только в текущем году.

"Самый большой вклад в нынешнюю проблему космического мусора вносят взрывы на орбите, вызванные оставшейся энергией — топливом и батареями — на борту космических кораблей и ракет, — сказал Хольгер Крэг, руководитель программы космической безопасности ЕКА. — Несмотря на то, что в течение многих лет предпринимались меры по предотвращению этого, мы не видим снижения числа таких событий. Тенденции к ликвидации после завершения миссии улучшаются, но медленными темпами."

ЕКА подчеркивает необходимость более широкого использования многоразовых ракет для уменьшения количества орбитального мусора, а также более совершенных методов строительства космических аппаратов, которые делают их менее вероятными для постепенного распада с течением времени.

Кстати, агентство уже заказало разработку проекта по сбору космического мусора.

Кроме того, разрабатываются автоматизированные системы предотвращения столкновений с высоким риском, что исключает необходимость использования человеческих контроллеров для отслеживания каждого несуществующего спутника и множества других выведенных из эксплуатации судов.