География зоны экологической катастрофы на Камчатке расширяется

Массовая гибель морских обитателей на Камчатке продолжает вызывать тревогу экологов. Теперь, как свидетельствуют опубликованные в соцсетях местными жителями кадры, мертвые рыбы, осьминоги и крабы были выброшены на берег в сотнях километров от того места, где впервые была поднята тревога.

На видеозаписи, сделанной в районе поселка Озерновский на западном побережье Камчатки, видны мертвые морские существа, разбросанные по 50-метровому участку пляжа. По суше расстояние между Озерновским и Авачинским заливом составляет около 250 километров.

Как сообщают местные власти, ученые уже прилетели на место происшествия на вертолете, чтобы взять пробы воды, а также изъять почву и туши животных для анализа. Прокуратура и экологический надзорный орган Росприроднадзора также направляют специалистов в Озерновский.

"Мы столкнулись с масштабным новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить, -заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. — Дело в том, что пляжи близ Озерновского чисты, и из-за большого расстояния между двумя точками загрязнения маловероятно, что в катастрофе виноват "местный техногенный объект близ Петропавловска-Камчатского".

Губернатор, видимо, имел в виду Козельский химический полигон, который стоит на реке, впадающей в Авачинский залив. Возможная утечка с полигона была рассмотрена в числе потенциальных причин гибели 95% морских обитателей в этом районе.

Учёные подсчитали, что фауне на полное восстановление потребуется до 15 лет.

Пробы воды, взятые из Авачинского залива после катастрофы, показали, что концентрация фосфатов, железа, фенолов и аммония была в семь раз выше нормы. Но конкретный агент, вызвавший заражение, установить до сих пор не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.