Эксперты назвали причину глобального похолодания в конце эры динозавров

Астероид Чикуслуб, столкнувшийся с Землёй, стал причиной необратимых изменений. Кроме лесных пожаров, охвативших огромные площади нашей планеты, к серьёзным последствиям привёл и мощный удар, ставший причиной испарения земной породы и наполнением сажей атмосферного слоя. Затем наступило глобальное похолодание, которое привело к вымиранию динозавров.

Последнее массовое вымирание ящеров произошло около 66 млн лет назад. Вместе с ними вымерло огромное количество животных и растений.

Процесс начался после падения астероида в районе нынешней Мексики. Об этом свидетельствует найденный на небольшой глубине в океане кратер, оставленный астероидом размером почти 10 км.

Падение пришлось в место, где было сосредоточено большое количество углерода. В результате вещество стало испаряться, а в атмосферу начали попадать частицы сажи и пыли.

Начались пожары. Солнечный свет почти не попадал на Землю, температура воздуха стала снижаться. Такие изменения привели к гибели растений и животных.

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