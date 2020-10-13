Эксперт рассказал о влиянии гор на физическое и психическое здоровье

Отдых в горах положительно отражается на физическом и психическом здоровье человека, сообщает информационно-аналитический журнал "Слово и Дело".

Глава центра психосоматики "Здравница" Дмитрий Раевский утверждает, что горные районы, расположенные на высоте выше 3,5 км, особенно хорошо позволяют почувствовать разницу между свежим природным воздухом и загрязнённой атмосферой мегаполисов.

"Смог, пыль и суета преследуют городских жителей и серьезно бьют по их здоровью. Отдохнуть от города можно в разных местах, но я бы посоветовал горы выше 3,5 км. Воздух в горах сильно отличается не только от городского, но и вообще от равнинного воздуха. Он совсем иначе действует на человеческий организм", — пояснил специалист.

Также он добавил, что горы исцеляют не только благодаря свежему воздуху.