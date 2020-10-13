Отдых в горах положительно отражается на физическом и психическом здоровье человека, сообщает информационно-аналитический журнал "Слово и Дело".
Глава центра психосоматики "Здравница" Дмитрий Раевский утверждает, что горные районы, расположенные на высоте выше 3,5 км, особенно хорошо позволяют почувствовать разницу между свежим природным воздухом и загрязнённой атмосферой мегаполисов.
"Смог, пыль и суета преследуют городских жителей и серьезно бьют по их здоровью. Отдохнуть от города можно в разных местах, но я бы посоветовал горы выше 3,5 км. Воздух в горах сильно отличается не только от городского, но и вообще от равнинного воздуха. Он совсем иначе действует на человеческий организм", — пояснил специалист.
Также он добавил, что горы исцеляют не только благодаря свежему воздуху.
"Когда вы находитесь в нескольких километрах над уровнем моря, то в вашем сознании возникает очень особенное чувство свободы. Только в горах можно в полной мере освободиться от городской суеты и почувствовать силу природы, ощутив себя крохотной песчинкой в бесконечной Вселенной", — пояснил Раевский, отметив, что отдых в горах очень полезен для психического здоровья.
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