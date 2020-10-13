Древнеримские жрецы убивали жертв с помощью углекислого газа

Археологи обнаружили на месте древнего города Иераполиса (территории современной Турции) древнеримское святилище Плутона. Раньше здесь проводили ритуалы с жертвоприношениями. Специалисты выяснили, что для умерщвления своих жертв жрецы использовали углекислый газ.

В Иераполисе 2200 лет назад было огромное количество термальных источников, подогреваемых вулканическими процессами. Из расположенной под древним городом трещины просачивался вулканический газ (в основном углекислый), который стелился по земле в виде туманной дымки. Это привело к росту популярности культа бога смерти Плутона.

Несколько лет назад учёные нашли здесь каменные врата, а за ними находилась небольшая пещера.

"Уровень CO 2 в пещере меняется в течение суток — днем падающие в грот солнечные лучи рассеивают газ, но ночью, когда воздух охлаждается, более тяжелый CO 2 опускается к земле и создает своеобразное "озеро", которое становится особенно опасным на рассвете", — сообщил Харди Пфанц из Университета Дуйсбурга-Эссена (Германия).

Учёные предполагают, что жрецы приводили в святилище быков для принесения в жертву. Животные травились углекислым газом и умирали от удушья. Жрецы становились на камни, поэтому на них ядовитый газ не действовал.