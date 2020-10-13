Тяга к сладкому вызвана проблемами в отношениях с матерью

Психолог Ирэна Пахомова утверждает, что чрезмерная тяга к сладкому может быть связана с проблемами в отношениях с матерью, сообщает издание "Актуальные новости".

По словам специалиста, сладости вызывают подсознательный ассоциативный ряд, связанный с матерью и материнской любовью. Если человек слишком любит сладкое, корень проблемы скрывается в том числе и в отношениях с матерью.

"Иногда решение расстройств пищевого поведения лежит в той части психологической плоскости, которая связана с матерью. Люди могут есть слишком много сладкого, стремясь компенсировать дефицит материнской заботы. Женщины, которые не мыслят своей жизни без сладкого десерта, очень часто несут в себе груз недостатка материнского внимания в детстве", — пояснила Пахомова.

Чрезмерная тяга к сладкому — это комплексная проблема, она может быть связана с каким-то одним фактором. Учёные считают, что к развитию данного пищевого расстройства также может привести несбалансированное питание, в котором отсутствуют многие необходимые организму вещества. Поэтому данную проблему следует решать и с диетологом, и с психологом.