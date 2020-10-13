Специалисты института глобального здравоохранения (Лондон) доказали, что социальные факторы влияют на риск развития сердечных заболеваний не меньше, чем медицинские, сообщает ToDay News Ufa.
В исследовании приняли участие 20 тыс. человек. Они сравнивали эффективность двух моделей оценки риска заболеваний сердца — SCORE и HAPIEE-SCORE. Первая модель отслеживала медицинские показатели, а вторая — показатели, связанные с образом жизни, образованием, физической активностью.
Оказалось, что психосоциальные факторы тоже могут оказывают влияние на риск развития болезней сердца.
Благодаря новой модели скрининга учёные смогли выявить в странах Восточной Европы 5 млн человек, у которых был высок риск развития сердечных патологий. Учёные планируют внедрить опросник в диагностическую практику Великобритании.
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