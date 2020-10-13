Психосоциальные факторы могут повышать риск развития болезней сердца

Специалисты института глобального здравоохранения (Лондон) доказали, что социальные факторы влияют на риск развития сердечных заболеваний не меньше, чем медицинские, сообщает ToDay News Ufa.

В исследовании приняли участие 20 тыс. человек. Они сравнивали эффективность двух моделей оценки риска заболеваний сердца — SCORE и HAPIEE-SCORE. Первая модель отслеживала медицинские показатели, а вторая — показатели, связанные с образом жизни, образованием, физической активностью.

Оказалось, что психосоциальные факторы тоже могут оказывают влияние на риск развития болезней сердца.

Благодаря новой модели скрининга учёные смогли выявить в странах Восточной Европы 5 млн человек, у которых был высок риск развития сердечных патологий. Учёные планируют внедрить опросник в диагностическую практику Великобритании.