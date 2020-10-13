Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Тихановская поставила ультиматум Лукашенко
Медведев: в НАТО хотят ограничить работу России в Арктике
Школьник создал устройство для защиты от коронавируса
Половина россиян высказалась за выходной день 31 декабря
Украина поддержит санкции ЕС против Белоруссии
Начальник Тутберидзе назвал победу Трусовой в Москве слабой
В Новосибирске за убийство трансгендера задержали полицейского
Сын Сафронова оценил слова Самбурской о мужчинах с низким доходом
В Ростове-на-Дону ввели ограничения по посещению футбольных матчей

Психосоциальные факторы могут повышать риск развития болезней сердца

Специалисты института глобального здравоохранения (Лондон) доказали, что социальные факторы влияют на риск развития сердечных заболеваний не меньше, чем медицинские, сообщает ToDay News Ufa.

Психосоциальные факторы могут повышать риск развития болезней сердца

В исследовании приняли участие 20 тыс. человек. Они сравнивали эффективность двух моделей оценки риска заболеваний сердца — SCORE и HAPIEE-SCORE. Первая модель отслеживала медицинские показатели, а вторая — показатели, связанные с образом жизни, образованием, физической активностью.

Оказалось, что психосоциальные факторы тоже могут оказывают влияние на риск развития болезней сердца.

Благодаря новой модели скрининга учёные смогли выявить в странах Восточной Европы 5 млн человек, у которых был высок риск развития сердечных патологий. Учёные планируют внедрить опросник в диагностическую практику Великобритании.

Последние материалы
Психосоциальные факторы могут повышать риск развития болезней сердца
Медведев: в НАТО хотят ограничить работу России в Арктике
Школьник создал устройство для защиты от коронавируса
Половина россиян высказалась за выходной день 31 декабря
Украина поддержит санкции ЕС против Белоруссии
Начальник Тутберидзе назвал победу Трусовой в Москве слабой
В Новосибирске за убийство трансгендера задержали полицейского
Сын Сафронова оценил слова Самбурской о мужчинах с низким доходом
В Ростове-на-Дону ввели ограничения по посещению футбольных матчей
Как определить, кто из пользователей WhatsApp вас заблокировал?
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"

Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.

Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Экс-директор "Нафтогаза": Путин - страшный человек, который всё знает
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров
Комментарии
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников