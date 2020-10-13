Эксперты выявили рост объёма космического мусора

Учёные всего мира пытаются решить проблему космического мусора. Его становится всё больше и больше, утверждают специалисты Европейского космического агентства.

Раньше околоземное пространство было свободно от произведенных человеком объектов, но после запуска первого спутника в 1957 году начался процесс загрязнения орбиты Земли техногенным мусором.

"Мусор в космосе опасен в первую очередь для космонавтики, которая его и порождает. Сегодня на орбите Земли так много мусорных объектов, что Международной космической станции приходится постоянно маневрировать, чтобы уклоняться от столкновений. Дорогостоящие спутники то и дело выходят из строя из-за столкновения с орбитальным мусором, сами превращаясь в него. Это наносит серьезный экономический ущерб", — утверждают представители ЕКА.

Росту объёма мусора также способствуют взрывы топливных элементов старых спутников. Данный фактор продуцирует намного больше опасных осколков, чем столкновения.