Специалисты ДВФУ воспроизвели антибликовое покрытие глаз насекомых

Энтомологи из Дальневосточного федерального университета совместно во швейцарскими коллегами изучили глаза мух дрозофил. В результате им удалось создать новые методы изготовления биологических, разлагаемых и бюджетных антибликовых покрытий с антибактериальными свойствами.

Учёные смогли в точности воспроизвести наноразмерное покрытие, расположенное на роговицах глаз мух. Они защищают глаза насекомых даже от мельчайших частиц пыли.

Данное покрытие можно использовать в разных сферах. Его нужно просто нанести на поверхность трёхмерного объекта.

Можно изготовить нанопокрытие, которое будет обладать антибликовыми, водоотталкивающими и противомикробными свойствами.

Специалисты создали самоочищающееся покрытие, обладающее антибликовыми свойствами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полёт в космос сделал мух-дрозофил более активными.

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