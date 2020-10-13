Энтомологи из Дальневосточного федерального университета совместно во швейцарскими коллегами изучили глаза мух дрозофил. В результате им удалось создать новые методы изготовления биологических, разлагаемых и бюджетных антибликовых покрытий с антибактериальными свойствами.
Учёные смогли в точности воспроизвести наноразмерное покрытие, расположенное на роговицах глаз мух. Они защищают глаза насекомых даже от мельчайших частиц пыли.
Данное покрытие можно использовать в разных сферах. Его нужно просто нанести на поверхность трёхмерного объекта.
Можно изготовить нанопокрытие, которое будет обладать антибликовыми, водоотталкивающими и противомикробными свойствами.
Специалисты создали самоочищающееся покрытие, обладающее антибликовыми свойствами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полёт в космос сделал мух-дрозофил более активными.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.