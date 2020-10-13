Сибирская лягушка до полугода может жить без кислорода

Российские биологи из Института биологических проблем севера в течение нескольких лет занимались исследованием земноводных и выяснили, что сибирская лягушка способна переносить замораживание и жить без доступа кислорода.

"Это сибирская, или амурская лягушка. На Колыме она водится в термокарстовых озёрах, это водоёмы на вечной мерзлоте, в которых почти нет рыбы. Таких озёр здесь много. В некоторых из них зимуют сибирские лягушки. При этом вода в этих озёрах промерзает почти до самого дня. И в ней не остается кислорода", — цитирует биологов "Вести-Магадан".

Учёные считают, что данное открытие позволит изучить механизм гипоксии — кислородного голодания и лечения связанных с ним заболеваний.

В отличие от других видов у сибирской лягушки массивная печень, в ней накапливается большое количество гликогена, представляющего собой запасённую энергию, — как раз то "топливо", которое позволяет лягушке обходиться без кислорода.

Биологи намерены изучить другие виды лягушек, в том числе, дальневосточную жерлянку из Приморья. Учёным пока мало известно о её жизни и способах зимовки.