Эксперты рассказали, сколько COVID-19 "живёт" на купюрах и смартфонах

Учёные выяснили "продолжительность жизни" COVID-19 на поверхности экранов смартфонов и денежных купюр.

Ещё в начале пандемии специалисты сообщили, что коронавирусная инфекция способна проникнуть в организм человека через поверхности предметов. COVID-19 может находиться на поверхности экранов смартфонов, а также на денежных купюрах.

Специалисты решили выяснить, сколько времени вирус сохраняется на этих поверхностях. Оказалось, что при комнатной температуре инфекция "живёт" на гладкой поверхности 28 дней.

Помимо смартфонов, коронавирус может поселиться на бумажных или полимерных банкнотах. При температуре +20 градусов COVID-19 сохраняется на них до месяца.

При более высокой температуре, например, +30 градусов вирус живёт около 2-3 недель, а при +40 — всего несколько суток.

Эксперты советуют в условиях коронавируса дезинфицировать личные вещи, особенно смартфоны, которыми человек пользуется постоянно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус живёт на коже человека до 9 часов.