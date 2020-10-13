Эксперты определили зону мозга, отвечающую за уверенность в выборе

Немецкие специалисты провели исследование, которое показало, что если человек уверен в сделанном выборе, то у него повышается активность некоторых клеток в височной доле мозга.

В ходе научного проекта учёные провели два эксперимента. Сначала они показывали участникам продукт, например, шоколад, после чего спрашивали, хотят ли добровольцы попробовать угощение. Затем им давали отведать предложенное лакомство.

Опыт повторили 20 раз. Потом эксперты приступили ко второму тесту, в ходе которого участники рассматривали фото с изображением двух блюд, затем им нужно было выбрать одно из них.

По словам специалистов, у участников выявили эпилепсию. У них были имплантированные внутричерепные электроды, с помощью которых учёные анализировали, как работает мозг добровольцев.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института описали технологию работы мозга во время чтения.