Людям нужно сократить потребление электроэнергии на 95% - эксперты

Британские эксперты утверждают, что сфера энергетики нуждается в реформировании, сообщает hightech.plus.

По подсчётам специалистов, к середине XXI века можно безболезненно снизить уровень потребления электроэнергии до уровня 60-х гг. XX века. В настоящее время есть все ресурсы, чтобы обеспечить продовольствием 10 млрд человек.

"Нужно устранить всемирное неравенство, активно внедрять передовые технологии, а также в целом изменить подход к потреблению", — считают учёные.

Учёные сравнили собственные оценки того, что требуется людям для комфортной жизни, и данные о потреблении электричества в 119 странах. В результате оказалось, что многие страны тратят энергию с существенным избытком. В большинстве государств уровень потребления энергии можно снизить на 95%, причём это никак не отразится на уровне жизни населения.