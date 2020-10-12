В американском заповеднике обнаружена птица полусамец-полусамка

В городе Ректор (США) в заповеднике Паудермил обнаружили редкую птицу: она является полусамцом-полусамкой.

Её оперение наполовину розовое (мужское), а наполовину жёлтое (женское).

Разделение происходит строго посередине тела. Таких представителей называют гинандроморфами. Их часто можно встретить как среди птиц, так и среди других живых существ — насекомых, крабов и омаров.

Орнитологи объясняют это тем, что у матери-самки была двухъядерная яйцеклетка, а не одноядерная, поэтому её оплодотворение произошло дважды. В результате эмбрион получил признаки обоих полов.

Но так как в природе данное явление встречается очень редко, специалисты пока не могут объяснить, как именно ведут себя гинандроморфные животные. Непонятно, какую роль они играют в процессе воспроизведения потомства — самца или самки.

Учёные хотят изучить процесс размножения этих птиц. Обычно в таких случаях работает только левый яичник, а у обнаруженной птицы левая сторона как раз женская. Значит, особь способна размножаться. Однако необычный цвет её оперения может оттолкнуть желающих за ней поухаживать.