В 2021 году Роскосмос планирует запустить на Международную космическую станцию два новых модуля.
Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин.
"В 2021 году мы планируем запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС… Спустя полгода после его запуска узловой модуль "Причал" будет введён в состав станции", — сообщил гендиректор Роскосмоса.
Напомним, сейчас российские космонавты заняты поиском источника утечки воздуха из модуля "Звезда" на МКС.
Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.