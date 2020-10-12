Россия запустит на МКС два новых модуля

В 2021 году Роскосмос планирует запустить на Международную космическую станцию два новых модуля.

Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин.

"В 2021 году мы планируем запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС… Спустя полгода после его запуска узловой модуль "Причал" будет введён в состав станции", — сообщил гендиректор Роскосмоса.

Напомним, сейчас российские космонавты заняты поиском источника утечки воздуха из модуля "Звезда" на МКС.