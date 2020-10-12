Для производства корма для домашних питомцев нужно 49 гектаров земли

Британские зоологи из Университета Эдинбурга провели исследование, в результате которого выяснилось, что для производства корма для домашних животных нужна огромная территория, сопоставимая по площади с двумя Великобританиями.

Также учёные отметили, что во всех странах мира наблюдается рост числа домашних питомцев по всему миру ускоренно возрастает.

Для выращивания пищи для кошек и собак каждый год используется около 49 млн гектаров земли. А две трети производственных кормов поставляют в страны Европы и США.

Кроме того, известно, что в результате производства кормов в атмосферу нашей планеты выбрасывается порядка 150 млн вредных веществ.

Учёные пришли к выводу, что из-за кормления домашних питомцев происходят климатические изменения, кроме того, разрушается дикая природа по всей площади Земли.

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