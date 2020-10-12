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Для производства корма для домашних питомцев нужно 49 гектаров земли

Британские зоологи из Университета Эдинбурга провели исследование, в результате которого выяснилось, что для производства корма для домашних животных нужна огромная территория, сопоставимая по площади с двумя Великобританиями.

Для производства корма для домашних питомцев нужно 49 гектаров земли

Также учёные отметили, что во всех странах мира наблюдается рост числа домашних питомцев по всему миру ускоренно возрастает.

Для выращивания пищи для кошек и собак каждый год используется около 49 млн гектаров земли. А две трети производственных кормов поставляют в страны Европы и США.

Кроме того, известно, что в результате производства кормов в атмосферу нашей планеты выбрасывается порядка 150 млн вредных веществ.

Учёные пришли к выводу, что из-за кормления домашних питомцев происходят климатические изменения, кроме того, разрушается дикая природа по всей площади Земли.

 

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