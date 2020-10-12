Биологи из Бристольского (Великобритания) и Хельсинкского (Финляндия) провели исследование, в результате которого выяснилось, что первые млекопитающие, появившиеся 220 млн лет назад, имели больше общих черт с рептилиями, чем считалось ранее.
Это были крошечные животные весом не более пяти грамм. Первые млекопитающие были более теплокровными, чем рептилии, которые господствовали в конце триасового периода, поэтому считается, что они были намного проворнее их. К тому же, у них быстрее протекал процесс метаболизма.
В результате нового исследования выяснилось, что продолжительность жизни первых млекопитающих вида Morganucodon и Kuehneotherium была гораздо выше, чем считалось ранее.
"Представители вида Morganucodon жили до 14 лет, а существа вида Kuehneotherium доживали до девяти лет. Ранее считалось, что продолжительность жизни этих млекопитающих составляла один-два года. Анализ годичных колец цемента корней зубов древних млекопитающих показал, что они были столь же "медленными", как рептилии, но, при этом, обладали более сложным мозгом", — говорит Элис Ньюхэм, ведущий автор исследования.
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