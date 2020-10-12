Первые млекопитающие были похожи на рептилий - биологи

Биологи из Бристольского (Великобритания) и Хельсинкского (Финляндия) провели исследование, в результате которого выяснилось, что первые млекопитающие, появившиеся 220 млн лет назад, имели больше общих черт с рептилиями, чем считалось ранее.

Это были крошечные животные весом не более пяти грамм. Первые млекопитающие были более теплокровными, чем рептилии, которые господствовали в конце триасового периода, поэтому считается, что они были намного проворнее их. К тому же, у них быстрее протекал процесс метаболизма.

В результате нового исследования выяснилось, что продолжительность жизни первых млекопитающих вида Morganucodon и Kuehneotherium была гораздо выше, чем считалось ранее.