В Китае обнаружили мячи возрастом 3000 лет

Швейцарские и немецкие археологи обнаружили на территории Евразии самый старый мяч для игр. Возраст находки составляет 3000 лет. Ранее считалось, что самым древним прообразом современного мяча является китайский (2800 лет) или греческий мяч (2500 лет).

В древности игры с мячом были очень популярны. Первые шары, о которых известно историкам, изготавливали из льна. Их делали ещё в Египте около 4500 лет назад.

В Центральной Америке 3700 лет назад использовали каучуковый мяч. Уже тогда существовали каменные поля для игр.

Однако сенсацией в мире науки стали именно кожаные мячи диаметром от 7 до 9 см, найденные на северо-западе Китая. Возраст находки составляет от 2900 до 3200 лет.

Археологи предполагают, что такие мячи использовались древними людьми для игры, похожей на поло.

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