Эксперты определили максимальный срок жизни смартфонов

Руководитель Hi-Tech Mail. ru Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik рассказал, как продлить срок службы смартфона. По словам специалистам, сейчас люди стали дольше пользоваться современными гаджетами.

Буквально несколько лет назад смартфон считался устаревшим спустя два годе с с момента выпуска. Но сейчас люди уже не считают нужным каждые 1,5-2 года покупать себе новый телефон.

"Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трём годам. Это рекорд, такого никогда не было", — пояснил эксперт.

По словам специалиста, пользователей не интересуют новые функции, они покупают новый телефон только в том случае, если старый вышел из строя.

Но не все смартфоны через три года эксплуатации сохраняют свои изначальные характеристики. Так, через два года ёмкость всех аккумуляторов падает в разы. Если раньше человек мог заменить батарею самостоятельно, то теперь во многих смартфонах она несъёмная. Для того чтобы исправить ситуацию пользователям приходится обращаться в сервисные центры.