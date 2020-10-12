Зоологи выяснили причину, почему самки кротов интерсексуальны

Международная группа зоологов изучила самок кротов, чтобы выяснить, почему у них одновременно развиваются ткани яичников и семенников. Кроме того, у самок кротов очень высокий уровень мужских половых гормонов.

Самки кротов интерсексуальны

Особенность самок кротов в том, что в их организме присутствуют промежуточные признаки мужского и женского пола. Зоологи провели исследование, чтобы выяснить, в чём причина такой особенности самок кротов.

Оказалось, что они обладают генетическими особенностями, что и приводит к развитию такой репродуктивной системы.

Учёным удалось секвенировать геном иберийского крота и исследовать трёхмерную структуру генетического материала внутри клетки.

"Изменения происходят не только в генах, но и в связанных с ними регуляторных последовательностях", — считают специалисты.

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