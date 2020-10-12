В Сингапуре начали выращивать искусственное мясо креветок

Стартапы из разных стран пытаются наладить промышленное производство мяса, выращенного в лаборатории. Но пока такого рода продукты не предназначены для массового потребления, так как они очень дорогие.

Специалисты компании Shiok Meats (Сингапур) решили создать первых в мире искусственных креветок. Свой продукт они планируют представить уже в ближайшем будущем.

"Ключевая проблема выращенного "в пробирке" мяса — его дороговизна. Например, в 2013 году 145-граммовый кусочек синтетической говядины Googleburger стоил почти 300 тысяч американских долларов. Сейчас стоимость производства подобных продуктов удалось сократить в разы, но она все еще слишком высока", — сообщает издание Los Angeles Times.

Shiok Meats снизил стоимость одного фунта искусственных креветок до $1588, а к следующему году этот продукт станет в два раза дешевле. Если так пойдёт и дальше, то выращенные в лаборатории креветки скоро станут доступны массовому потребителю.