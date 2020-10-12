Специалисты Китайского университета науки и технологий выяснили, как можно защитить растения от вирусов. Китайским биологам удалось выявить белок, препятствующий синтезу вирусных белков в клетках растений, сообщает издание Xinhua.
Учёные утверждают, что данное открытие имеет большое значение в контексте повышения мировой продовольственной безопасности.
"Вирус — это простейшая форма жизни, способная только захватывать механизм производства белков в клетках организма, получая таким образом способ для воспроизводства себя. Мы обнаружили белок Wuschel, который мешает вирусу производить белки", — пояснил профессор Чжао Чжун.
Белок Wuschel способен справиться с различными вирусами, которые могут угрожать растениям. По словам специалистов, данное открытие позволит вывести устойчивые к вирусам сорта сельскохозяйственных культур.
"В будущем на основе нашего открытия будут созданы новые устойчивые к вирусам сорта растений, которые повысят глобальную продовольственную безопасность", — утверждает Чжун.
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