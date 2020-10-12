Биологи обнаружили белок, способный защитить растения от вирусов

Специалисты Китайского университета науки и технологий выяснили, как можно защитить растения от вирусов. Китайским биологам удалось выявить белок, препятствующий синтезу вирусных белков в клетках растений, сообщает издание Xinhua.

Учёные утверждают, что данное открытие имеет большое значение в контексте повышения мировой продовольственной безопасности.

"Вирус — это простейшая форма жизни, способная только захватывать механизм производства белков в клетках организма, получая таким образом способ для воспроизводства себя. Мы обнаружили белок Wuschel, который мешает вирусу производить белки", — пояснил профессор Чжао Чжун.

Белок Wuschel способен справиться с различными вирусами, которые могут угрожать растениям. По словам специалистов, данное открытие позволит вывести устойчивые к вирусам сорта сельскохозяйственных культур.