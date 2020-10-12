"Роскосмос" потратит более 4 млрд рублей на разработку космического ядерного буксира для полётов к планетам Солнечной системы. Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации, заявил о том, что в настоящее время специалисты активно работают над реализацией данной идеи.
В данный момент ведутся работы по созданию транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Спутники с ТЭМ планируют запускать в космодрома Восточный. Для этого будут строить технический комплекс. Его введут в эксплуатацию в 2030 году.
Затем специалисты намерены запустить серийное производство ядерного буксира и использование его в коммерческих целях.
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