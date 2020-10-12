Физики определили максимально возможную скорость звука

Физики из Британии и России провели исследование, которое показало, что максимальная скорость звука зависит от двух фундаментальных физических величин — постоянной тонкой структурой и соотношением масс протона и электрона. Результаты научной работы учёные опубликовали в издании Science Advances.

"Скорость распространения звуковых волн зависит от среды, через которую они проходят", - утверждают специалисты.

Так, звук гораздо быстрее распространяется через твёрдые чем, чем через тела, находящиеся в жидком или газообразном состоянии.

Учёные провели ряд опытов. В результате они пришли к выводу, что максимальная скорость распространения звука составляет около 36 км/с. Такую скорость звук может развить в твёрдом водороде.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажирский самолет превысил скорость звука из-за ветра.