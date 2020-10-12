Рыбья чешуя поможет инженерам улучшить аэродинамику самолётов

Инженеры, находясь в поисках новых технических решений, часто обращаются к миру животных.

Специалисты Лондонского и Штутгартского университетов заметили, что благодаря чешуе рыбы плавно перемещаются по воде. Учёные подвергли исследованию чешую европейского морского окуня и карпа и пришли к интересным выводам.

Для проведения исследований инженеры использовали микроскоп. Для того чтобы успешно воссоздать замысловатые узоры, они прибегли к компьютерному моделированию, сообщает "Популярная механика".

Так удалось определить, что перекрывающиеся области на поверхности рыбьей чешуи приводят к зигзагообразному движению жидкости при контакте с ней. Это создаёт "полосатый поток", нейтрализующий неустойчивые колебания, которые обычно приводят к турбулентности, называемой волнами Толлмина — Шлихтинга.

В итоге это позволяет более чем на 25% снизить сопротивление трения чешуи. Данный эффект удалось повторить с помощью фрагмента рыбьей чешуи, прикреплённой к пластине внутри водного туннеля, в котором жидкость перемещается без перемешивания и пульсаций.

Инженеры рассчитывают, что подобный эффект можно будет повторить, установив искусственные "чешуйки" на аэродинамические поверхности, что позволит усовершенствовать летательные аппараты нового поколения. Они смогут развивать более высокую скорость и сократить расход топлива.

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