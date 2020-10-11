На российском сегменте МКС починили туалет

На российском сегменте Международной космической станции починили туалет, который накануне вышел из строя.

Примечательно, что туалет находится в служебном модуле "Звезда", где ранее была обнаружена утечка воздуха, источник которой космонавты до сих пор не могут обнаружить. Все сварочные швы модуля планируют обклеить скотчем.

Российские космонавты использовали ассенизационно-санитарное устройство в американском модуле Tranquility, где также установлен туалет производства России.