На российском сегменте Международной космической станции починили туалет, который накануне вышел из строя.
Примечательно, что туалет находится в служебном модуле "Звезда", где ранее была обнаружена утечка воздуха, источник которой космонавты до сих пор не могут обнаружить. Все сварочные швы модуля планируют обклеить скотчем.
Российские космонавты использовали ассенизационно-санитарное устройство в американском модуле Tranquility, где также установлен туалет производства России.
Президент России Владимир Путин подшутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.