Twitter-аккаунт робота Фёдора удалён из-за оскорблений космонавтов

Из социальной сети Twitter пропал официальный аккаунт робота Фёдора, где сообщалось о его путешествии на МКС.

После возвращения с Международной космической станции в аккаунте начали комментировать происходящее в ракетно-космической отрасли. Владельцы учётной записи несколько раз позволили себе нелестно высказаться в адрес российских космонавтов