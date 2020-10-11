Из социальной сети Twitter пропал официальный аккаунт робота Фёдора, где сообщалось о его путешествии на МКС.
После возвращения с Международной космической станции в аккаунте начали комментировать происходящее в ракетно-космической отрасли. Владельцы учётной записи несколько раз позволили себе нелестно высказаться в адрес российских космонавтов
Адвокат дочери заслуженной артистки России рассказал о важной находке, которая может послужить весомым доказательством в деле о смерти Валентины Легкоступовой.