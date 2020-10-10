Facebook признал рекламу лука "слишком сексуальной"

Одна из канадских фермерских компаний решила прорекламировать свою продукцию в Facebook. Фермеры создали в социальной сети рекламную публикацию, прикрепив к ней фотографию нескольких луковиц и одного плода в разрезе.

В тексте поста рассказывалось о преимуществах сорта лука. Однако через несколько минут публикация оказалась заблокирована из-за "излишней сексуальности".

"Должно быть очень живое воображение, чтобы определить это как что-то сексуальное", — прокомментировал инцидент менеджер компании Джейсон Маклин.

Оказалось, что публикацию заблокировал роботизированный алгоритм, который проверяет контент. Позже рекламный пост был разблокирован администрацией соцсети.