Суд в Калифорнии отклонил иск Epic Games о судебном запрете на удаление игры Fortnite из AppStore.
Apple получила законное право на удаление игры из своего маркетплейса.
Ранее Epic Games обвинила Apple в монополизации рынка из-за удаления их игры.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.