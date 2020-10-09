На Луне могут быть фрагменты древней Венеры

Американские астрономы Сэмюэл Кабо и Грегори Лафлин из Йельского университета предположили, что астероидная бомбардировка, которой миллиарды лет назад подвергалась Венера, могла "выбить" фрагменты вещества планеты в космос, после чего они могли попасть на Луну, сообщает Planetary Science Journal. В случае если данная гипотеза будет доказана, то Луну можно будет исследовать и без дорогих полётов к ней.

"У Луны нет плотной атмосферы, поэтому если на поверхность нашего спутника когда-то упали фрагменты Венеры, то они сохранились там в отличном состоянии, и их должно быть достаточно легко обнаружить. На Земле тоже могут быть камни с Венеры, но здесь они таятся где-то в глубоких геологических слоях, поэтому найти их на нашей планете будет слишком сложно", — утверждают специалисты.

Если на Луне на самом деле сохранились камни древней Венеры, учёные смогут изучить вопрос существования жизни на второй планете.

Теперь главное — найти эти камни. О том, как именно будут происходить поиски, пока неизвестно.