Дмитрий Раевский рассказал о влиянии кислорода на организм человека

Кислород необходим для жизнедеятельности человека, но под его воздействием клетки нашего организма начинают стареть, сообщает журнал "Слово и Дело".

Специалисты международного центра психосоматики "Здравница" раскрыли истинное влияние кислорода на человека.

В атмосферном воздухе содержится около 20,9% кислорода. Остальное — азот 78%, углекислый газ — 0,03%, аргон — 1% и незначительные объёмы других веществ.

Кислород нужен живым организмам в узком диапазоне концентраций, считают эксперты.

"Опыты на грызунах показали, что воздействие 100-процентного кислорода повреждает мозг мышей. Но высокие концентрации кислорода могут применяться при терапии некоторых заболеваний, например, воздух с 60 процентами кислорода вдыхают в лечебных целях пациенты с хронической обструктивной болезнью легких", — сообщил директор "Здравницы" Дмитрий Раевский.

Также он отметил, что сама по себе молекула кислорода (как и продукт её полного восстановления водородом, то есть вода) не представляет угрозы для организма.

Однако токсичные вещества могут образовываться в процессе восстановления. Они могут повредить клетки, что ускоряет процесс старения и повышает риск ранней смерти.