Взаимодействие с другими видами делает животных умнее

Британские зоологи из Бристольского университета рассказали о том, что животные, которые общаются с представителями других видов, становятся умнее, сообщает Planet Today.

Учёные решили проверить гипотезу социального интеллекта, согласно которой взаимодействие внутри животных групп способствует развитию умственных способностей у их особей.

Эксперты расширили эту идею, включив в неё общение не только с сородичами, но и с представителями других видов животных.

По мнению специалистов, на развитие когнитивных способностей влияет такой фактор, как внешние угрозы. Дело в том, что для выживания в дикой природе нужно много времени и сил потратить на то, чтобы оценить ситуацию и наладить взаимодействие с другими видами животных.

Млекопитающим нужно добывать себе пищу, заботиться о своём потомстве, охранять территорию и даже мигрировать. Иными словами, они не могут обходиться без внешних контактов, а это в свою очередь предполагает подход к чужакам, и, соответственно, развивает умственные способности.

Британские исследователи считают, что именно способность перехитрить или взаимодействовать с представителями других видов и сыграла одну из главных ролей в развитии интеллекта приматов.

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