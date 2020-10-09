Новосибирские биологи изучают дефицит солнца на рыбках данио-рерио

Новосибирские биологи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук изучают, как недостаток солнечного света отражается на психологическом состоянии человека. Эксперименты проводятся на аквариумных рыбках Danio rerio.

Результаты научной работы будут актуальны для регионов, жителям которых недостаёт солнца.

Специалисты планируют проверить, как меняется работа серотониновой системы организма, которая является одним из важнейших регуляторов поведения человека и отвечает за уровень болевой реакции. Кроме того, она стимулирует сокращение ткани гладких мышц.

Биологи предполагают, что если выяснить, как недостаток света вызывает сбои в работе системы, то можно создать механизмы компенсации таких неполадок и избегать развития депрессивных расстройств.

Ранее американские учёные провели исследование, чтобы определить, как используемые для сотовых сетей 5G радиоволны влияют на эмбрионы рыб.