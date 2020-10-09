"Ростех" разработал устройство для передачи данных без сотовой связи

Систему групповой связи для спасателей, туристов и спортсменов разработали специалисты холдинга "Росэлектроника" государственной корпорации "Ростех".

Работа системы основана на радиотрекерах "Гончак", которые позволяют совершать звонки, определять геолокацию даже при полном отсутствии покрытия сотовой сети.

"Радиотрекер "Гончак" сопрягается со смартфоном через специальное приложение и позволяет членам группы осуществлять голосовую связь без подключения к сетям сотовых операторов. При этом, члены группы могут видеть местоположение друг друга, а также сохранять маршрут и базовые точки на карте", — пояснили разработчики.

Девайс способен обеспечивать связь на расстоянии до 20 километров на открытом пространстве и до 5 километров, если группа находится в лесу. Благодаря тому, что данные передаются по цепочке от трекера к трекеру, связь может работать на десятки километров.

Серийный выпуск производства запланирован на 2021 год.