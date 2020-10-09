Google упростила работу в Chrome с большим количеством вкладок

Специалисты компании Google разработали новый инструмент для браузера Chrome. Раньше многие пользователи жаловались на то, что при открытии большого количества вкладок на верхней панели отображается только определённое их число. Остальные вкладки не вмещаются и открываются в другом месте.

Сейчас проблема устранена. Разработчики внедрили инструмент прокрутки вкладок. Такая опция уже давно была реализована в браузере FireFox. Теперь она есть и в Chrome.

Пока новый инструмент доступен только в версии браузера, предназначенного для разработчиков, — Chrome Canary с индексом 88.0.4284.0.

Для того чтобы активировать инструмент, в адресную строку нужно ввести следующий текст: chrome://flags/#scrollable-tabstrip.

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