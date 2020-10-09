Аппарат OSIRIS-REx обнаружил на астероиде Бенну следы потоков воды

Американская межпланетная научно-исследовательская станция OSIRIS-REx завершила картографирование астероида Бенну. Это позволило учёным обнаружить в кратере Найтингейл целую сеть из прожилок, заполненных яркими минералами. По словам специалистов, они образовались там в процессе течения жидкой воды, сообщают издания Science и Science Advances.

"Следы потоков воды не дают усомниться в том, что когда-то давно по поверхности прародителя астероида Бенну текла жидкая вода", — отметили учёные.

Данное открытие говорит о том, что Бенну нуждается в глубоком изучении.

Научно-исследовательская станция OSIRIS-REx помогла получить огромный массив данных об астероиде Бенну. Полученная информация позволит лучше изучить эволюцию Солнечной системы.

Теперь учёные планируют с помощью аппарата OSIRIS-REx произвести забор грунта с поверхности Бенну и запустить капсулу с ним на Землю.

Ранее специалисты NASA заявили, что на Марсе есть вода.