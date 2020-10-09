В России создали костные имплантаты из яичной скорлупы

В Центре композиционных материалов НИТУ "МИСиС" разработали технологию, благодаря которой можно превращать яичную скорлупу, а также рисовую шелуху и другие отходы сельскохозяйственной сферы в недорогую и довольно прочную биокерамику.

Специалисты намерены использовать новую разработку для создания имплантатов костей. Материал протестировали. Оказалось, что он не оказывает влияния на жизнеспособность контактирующих с ним клеток.

В ходе проведения исследования учёные поместили небольшие количества каждого минерала в пробирки с кровью и стволовыми клетками мышей. Эксперимент показал, что в этом плане лучше всего ведёт себя диопсид. По словам учёных, он почти никак не повлиял на жизнедеятельность клеток и довольно долго растворялся в крови.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские учёные разработали уникальный материал для создания искусственных костей. Разработка представляет собой сплав никеля с титаном, модифицированный в особой газовой среде. Благодаря данному материалу специалисты смогут создать костные имплантаты нового поколения.