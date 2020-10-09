Биологи обнаружили "родственников" краснухи у летучих мышей

Учёные из США совместно с африканскими коллегами в процессе проведения исследования в лесу Уганды взяли мазки из полости рта у циклопов-листоносых летучих мышей-насекомоядных. В результате в них были обнаружены первые родственники вируса краснухи.

В странах африканского континета этим родственником является вирус рухугу. Своё название он получил в честь места, где он был найден — субрегиона Рутеэте, и слова тооро (так жители Африки описывают взмахи крыльев летучей мыши в дупле дерева: обухугухугу).

В Германии обнаружили вирус, которые несколько отличается от краснухи и рухугу — это rustrela (названный так в честь близлежащего залива Стрела).

Напомним, что краснуха — это вирус, который передаётся воздушно-капельным путём. Благодаря вакцине этот вирус удалось ликвидировать, но очаги заболевания до сих присутствуют во всёх странах мира.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет.