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Чёрные огненные муравьи построили сифон из песка, добывая жидкую пищу

Китайские учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что муравьи могут строить конструкции из песка для добычи жидкой пищи, сообщает Naked Science.

Чёрные огненные муравьи построили сифон из песка, добывая жидкую пищу

Для эксперимента специалисты взяли рабочих особей чёрных огненных муравьёв. В природе они используют песок для добычи пищи в качестве абсорбента.

В ёмкости учёные налили сладкий сироп, а муравьи пытались его добыть.

Но когда риск утонуть оказывался высоким, насекомые начинали тащить песок и строили подобие сифона. Сироп впитывался в песчинки и в результате оказывался в горке песка рядом. Таким образом муравьи смогли добыть 50% сиропа.

Учёные доказали, что чёрные огненные муравьи используют подручные средства для добычи пищи, пишет Naked Science.

Муравьи, как принято считать, самые трудолюбивые существа на планете. Это их качество отмечается в пословицах всех народов. Однако американские учёные опровергли миф о трудолюбии муравьёв.

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