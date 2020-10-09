Чёрные огненные муравьи построили сифон из песка, добывая жидкую пищу

Китайские учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что муравьи могут строить конструкции из песка для добычи жидкой пищи, сообщает Naked Science.

Для эксперимента специалисты взяли рабочих особей чёрных огненных муравьёв. В природе они используют песок для добычи пищи в качестве абсорбента.

В ёмкости учёные налили сладкий сироп, а муравьи пытались его добыть.

Но когда риск утонуть оказывался высоким, насекомые начинали тащить песок и строили подобие сифона. Сироп впитывался в песчинки и в результате оказывался в горке песка рядом. Таким образом муравьи смогли добыть 50% сиропа.

Учёные доказали, что чёрные огненные муравьи используют подручные средства для добычи пищи, пишет Naked Science.

Муравьи, как принято считать, самые трудолюбивые существа на планете. Это их качество отмечается в пословицах всех народов. Однако американские учёные опровергли миф о трудолюбии муравьёв.